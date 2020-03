Biden vola: la nomination per la Casa Bianca è sempre più vicina

La corsa elettorale di Joe Biden spiazza tutti. La nomination democratica potrebbe essere la sua, a discapito di Bernie Sanders che si appresta al ritiro. Dopo il voto in sei stati durante il ” mini Super Tuesday” l’ex vice presidente Biden ha trionfato nettamente sul suo avversario politico. Grande il successo negli stati dove lo scontro politico è più acceso. Si parla del Mississippi, Michigan e Missouri.

I risultati elettorali

Bernie Sanders anche stavolta potrebbe non farcela a guadagnare un posto nella prossima corsa alla presidenza. Joe Biden ha trionfato in tutti gli stati in cui si è votato ieri, anche dove non era certa la sua vittoria, come il Michigan. I sondaggi ora si esprimono tutti in modo favorevole sulla sua figura. Infatti in Pennsylvania e Florida la vittoria sembra già annunciata anche se non si è ancora votato.

Tra Sanders e Biden grande fair play anche dopo la sconfitta, infatti, la stretta di mano tra i due è stata quasi “epocale”. Si attende di conoscere il loro punto di vista durante la sfida in tv tra i due candidati democratici. Questo evento potrebbe sconvolgere o confermare il termometro politico.

Il punto di vista di Biden

Joe Biden conferma che il suo obiettivo e quello di Sanders, è univoco. Infatti i due tentano di battere alle urne Donald Trump. È importante, secondo lui, dimostrare grande unità per riuscire nell’obiettivo, soprattutto in questo momento storico. Per farlo, però, è necessario ristabilire una leadership credibile nel mondo ma anche affidabile.

La corsa di Biden, che non intende arrestarsi, deve fare anche i conti con l’emergenza mondiale del Corona Virus. Questa, infatti, sta mettendo a dura prova la propaganda elettorale. Sono stati cancellati e ridotti incontri, comizi e assembramenti.

Dalla prudenza di Biden si passa all’esuberanza di Trump. Il Tycoon ha annunciato per il 19 marzo un evento a Milwaukee, nel Wisconsin, dove inizierà la sua campagna elettorale che porta il nome di “Catholics for Trump”.