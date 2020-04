Coronavirus, rinviato Eurogruppo: non si trova accordo

La pandemia scaturita dal coronavirus sta mettendo in ginocchio l’economia non solo europea ma di tutto il mondo. Proprio per questa ragione l’Eurogruppo si è riunito per far fronte alla crisi economica ma dopo bene sedici ore non si è ancora raggiunto un accordo. Mario Centeno, presidente dell’Eurogruppo, ha infatti affermato su Twitter che ci sono state delle lunghe discussioni che hanno portato quasi a un’intesa ma è ancora tutto da stabilire e nulla è confermato. Pertanto l’Eurogruppo è stato momentaneamente sospeso e rinviato a giovedì. Centeno inoltre afferma su Twitter che il suo scopo principale è quello di formare una rete di protezione che riduca al minimo gli effetti del coronavirus. Dopo le sedici ore di riunione dell’Eurogruppo si è espresso anche il ministro delle finanze della Germania Olaf Scholz che ha affermato di avere speranza nel trovare una soluzione prima di Pasqua e che l’Eurogruppo troverà un accordo.

Eurogruppo: quali sono le posizioni dei diversi stati

Durante la riunione dell’Eurogruppo Germania e Francia sono state d’accordo su diversi punti: sia il ministro Scholz che il ministro Le Maire hanno spinto gli altri stati a trovare un accordo durante l’Eurogruppo. Francia e Germania dunque sostengono il Mes e la via francese agli Eurobond. Al contrario l’Olanda non è della stessa opinione sugli Eurobond sostenendo infatti che possono aumentare i rischi e non diminuirli come dovrebbe essere. A fare queste affermazioni è stato il ministro olandese Wopke Hoekstra che ha dichiarato che quasi tutti i Paesi la pensano allo stesso modo sulla questione. Il ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri invece fa sapere che l’Eurogruppo non ha ancora preso nessun accordo perché non è riuscito a trovare un’intesa per aiutare l’Europa in questo momento così difficile. È necessario dunque che tutti si impegnino affinché si possano prendere le decisioni giuste mantenendo la solidarietà e la responsabilità comune.