Economia: lo spread scende sotto quota 220

Le borse e l’effetto Covid-19

Le borse stanno pesantemente risentendo dell’attuale situazione sanitaria, che ha costretto molte aziende a rallentare o bloccare del tutto la produzione. Tutte le borse europee stanno arrancando in questo periodo di profonda crisi, chiudendo in negativo o in lieve positivo. Anche Milano risente della situazione generale chiudendo con un +1,6 %. Francoforte e Parigi rimangono sotto il punto percentuale con un +0,7 % mentre Londra chiude con un lieve segno meno. Lo spread Btp-Bund torna sotto la soglia dei 220 punti. La situazione del prezzo del petrolio e il valore dell’Euro non subiscono sostanziali variazioni. L’oro nero scende ancora di 0,3 punti percentuali, rimanendo sostanzialmente stabile sotto i 20 dollari a barile. La situazione è simile per quanto riguarda la moneta europea: l’Euro perde lo 0,22 & sul dollaro, con un cambio di 1,0885 rispetto alla valuta statunitense.

La situazione nel mondo

Non è molto migliore la situazione nel resto del mondo. Anche l’Asia è costretta a fare i conti con il Coronavirus e proprio il prolungarsi delle misure di restrizione pesano sulla borsa di Tokyo, che chiude in negativo dell’1,33%. Segno meno, anche se di valore più contenuto, anche per Hong Kong, mentre Shanghai e Shenzhen si attestano sul pareggio. Pesano sulle borse di tutto il mondo il calo dei consumi e della produzione degli Stati Uniti, che proprio in questi giorni deve affrontare una diffusione del virus senza precedenti. Si prevede però un prossimo ritorno dei segni positivi, almeno in Europa, grazie soprattutto ad una probabile ripresa del mercato tedesco e alle iniziative promesse dalla BCE per far fronte all’attuale stato di emergenza.