Jennifer Lopez torna per i suoi fan con un nuovo disco e un nuovo look

Il ritorno dopo il lockdown

Dopo il periodo di lockdown che ha costretto buona parte della popolazione mondiale ad un ritiro forzato tra le mura domestiche, Jennifer Lopez ha annunciato il suo ritorno ai fan con un nuovo disco e con un nuovo look che non è per nulla passato inosservato. I suoi capelli erano infatti raccolti in una vaporosa acconciatura che già veniva sfoggiata da un’altra maestra della musica e dello stile negli anni ’80: Madonna. L’annuncio è stato fatto direttamente dalla cantante attraverso il suo profilo Instagram in cui ha pubblicato un selfie davvero inaspettato.

Il nuovo look

Non è la prima volta che Jennifer Lopez si presenta ai suoi fan con un hairstyle nuovo e, inevitabilmente, viene copiata ed imitata da una moltitudine di donne e ragazze. J. Lo, infatti, non è solo un una cantante di successo, ma una vera e propria icona di stile. Questa volta si è presentata con un’acconciatura molto semplice e facile da realizzare anche da sole a casa, perfetta per chi ha i capelli medio-lunghi e ondulati naturalmente. Ha creato una specie di cresta unendo la frangia con le estremità delle ciocche e ha provveduto a gonfiarli e a renderli vaporosi proprio come si faceva una quarantina di anni fa. In realtà per ritrovare questo ciuffo bisogna tornare ancora più indietro nel tempo, fino agli anni ’50, quando le donne erano solite raccogliere i loro capelli lunghi perché non restassero sciolti sulle spalle, ma lo facevano lasciandoli tirati e lisci. Ora, invece, Jennifer Lopez ha osato di più, gonfiandoli e cotonandoli.

L’annuncio su Instagram

L’annuncio del nuovo disco è stato fatto dalla cantante in maniera del tutto naturale su Instagram con una foto e una frase che hanno già messo in fermento i fan e il collegamento tra le sue nuove canzoni e il nuovo hairstyle era più che esplicito. Dietro l’angolo c’è la sua nuova musica che sta per arrivare, ma il nuovo look è già lì.