Nuove misure della Manovra approvate dalla commissione Bilancio

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre si è tenuta una lunga seduta della commissione Bilancio presso il Senato. La seduta, che si è prolungata sino alla mattinata di giovedì 12, ha visto l’approvazione di una serie di misure fondamentali per la Legge di Bilancio 2020. Misure che, in linea di massima, potrebbero già essere portate in aula nella serata di giovedì, al fine di dare il via alla fase di discussione che porterebbe all’inserimento effettivo delle stesse all’interno della Manovra.

Tra gli emendamenti approvati nel corso della notte hanno trovato spazio anche quelli sulla sugar tax e sulla plastic tax, la prima rinviata in via definitiva a ottobre e la seconda che, contrariamente a quanto annunciato nel corso delle settimane precedenti alla giornata odierna, è stata diminuita sino al valore complessivo di 45 centesimi al chilogrammo. Anche la Robin tax è stata oggetto di approvazione nella notte appena trascorsa. La nuova addizionale IRES è aumentata del 3,5% per tutti i concessionari di aeroporti, ferrovie, porti e autostrade, dunque la stragrande maggioranza delle infrastrutture presenti sul suolo italiano.

Ma non è tutto. La densa discussione notturna ha portato anche a rimodulare la tassa sulle auto aziendali, così come la tassa sulla fortuna, relative alle vincite al gioco, è stata oggetto di un aumento del 20% per tutte quelle somme vinte superiori ai 500 euro. Tra le misure che non sono state oggetto di modifica troviamo invece le detrazione pari al 19% relativa alle spese sanitarie (indipendentemente dai redditi registrati dai soggetti dichiaranti). Ciò è stato reso possibile dalla presenza di un particolare emendamento alla manovra oggetto di approvazione da parte della commissione Bilancio del Senato, un emendamento che, nella fattispecie, ha comportato la cancellazione della stretta relativa ai bonus fiscali riferiti ai redditi alti (una stretta che inizialmente era stata prevista dal disegno della Legge di Bilancio).

A questo punto si attendono nuovi sviluppi inerenti alla discussione degli emendamenti, una discussione che potrebbe già prendere piede nel prosieguo della giornata di giovedì 12.