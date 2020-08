Nuovo amore per Andrea Iannone, sorpreso in compagnia di Soleil Sorgè

Si conoscono da tempo, almeno da quando lui era fidanzato con un’altra bellissima dello spettacolo, Belen Rodriguez, e lei era invece la compagna del fratello Jeremias. Le vicissitudini delle loro vite, però, li hanno separati, ma il destino li ha fatti nuovamente incontrare, almeno secondo le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi che testimonia una breve vacanza in Sardegna, rivelando una complicità fuori dal comune.

I fatti sono questi. Iannone, dopo aver trascorso l’intera estate rinchiuso nel suo bunker svizzero di Lugano per leccarsi le ferite per la fine della sua storia con Giulia De Lellis e cercare di scagionarsi dall’accusa di doping, ha deciso di concedersi due giorni di vacanza in Sardegna ed è proprio qui, fra locali vip e ristoranti super lussuosi, che ha incontrato la sua ex cognata Soleil Sorgè. Da quel momento in poi la vacanza è proseguita insieme, fra gite sullo yacht e cene romantiche. Al termine di questi due giorni sono rientrati insieme a Milano a bordo dello stesso aereo, destinazione Malpensa dove, una volta atterrati, Iannone da vero gentiluomo ha riaccompagnato Soleil a casa a bordo di una macchina con autista.

Al momento, va precisato per dovere di cronaca, non c’è alcuna dichiarazione ufficiale a conferma di questa nuova love story estiva, ma dalle foto che circolano sembrano davvero molto a loro agio insieme, lei con un vezzoso cappello di paglia e lui che, fedele alla sua immagina, fa il bel tenebroso in bermuda e canotta di ordinanza.

Resisterà questo amore al cadere delle prime foglie autunnali? Non resta che attendere.