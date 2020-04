Unione Europea, disponibile modulo online per l’imprese

Via libera al decreto legge per aiutare le imprese. Volute dalla Commissione europea, queste nuove disposizioni legislative, prevedono l’attivazione di numerosi interventi a favore dei vari settori produttivi, allo scopo di contenere le conseguenze generate dall’emergenza Covid-19. A questo riguardo Bruxelles ha adottato due distinte decisioni che includono precise misure a sostegno dell’economia. Gli aiuti raggiungono un valore di circa 200 miliardi e comprendono garanzie per lavoratori autonomi, piccole e medie aziende.

Questi aiuti, previsti dal decreto liquidità, non vengono erogati in maniera automatica ma prevedono un’apposita istanza da parte dei beneficiari. La distribuzione delle risorse è inoltre sottoposta alla discrezionalità degli enti finanziatori, quali istituti di credito e confidi.

Il modulo per effettuare la richiesta di garanzia, entro il tetto massimo di 25mila euro, è disponibile on line, accedendo sul sito ufficiale “fondodigaranzia”. Tutti gli interessati, siano questi imprese oppure lavoratori autonomi, saranno chiamati a compilare il modulo con tutti i dati necessari.

I richiedenti inoltre dovranno inoltrare il modulo, debitamente compilato in ogni parte, tramite email direttamente alla banca o ai confidi al quale si domanda il finanziamento. E’ ammesso l’invio anche tramite email non certificata. Il modulo, in ogni caso, deve essere accompagnato dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Allo scopo di attestare i ricavi conseguiti basta invece un’autocertificazione o altra documentazione idonea. Occorre altresì indicare il codice Ateco dell’attività commerciale interessata dal finanziamento, quali sono stati i danni patiti e legati all’emergenza Coronavirus, oltre alle ragioni per le quali si richiede il prestito.

Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il gestore del Fondo di Garanzia, ovvero il Mediocredito Centrale Spa, sono già al lavoro per snellire gli aspetti burocratici, potenziare i sistemi informatici e garantire una erogazione degli aiuti economici disponibili in tempi quanto più possibile brevi.