Arisa e Michele Bravi: il loro omaggio al grande Pino Daniele per la terza serata del Festival di Sanremo

Un duetto da brividi nella terza serata di Sanremo

A far venire la pelle d’oca con la loro interpretazione spettacolare ci hanno pensato Arisa e Michele Bravi durante la terza serata della manifestazione del Festival di Sanremo. Il duo si è presentato con uno dei brani più amati ed ascoltati dal pubblico italiano nel corso degli anni: Quando di Pino Daniele.

Una canzone indimenticabile che Arisa e Michele hanno trasformato in un omaggio d’amicizia e stima per il notissimo cantautore napoletano scomparso improvvisamente qualche anno fa.

Per Arisa non era la prima volta che si mette in gioco cantando in dialetto napoletano. Dobbiamo a lei, difatti, la voce della colonna sonora del film “Napoli Velata” di Ferzan Ozpetek.

Il ritorno di Michele Bravi

Anche se il pubblico era assente, la voce meravigliosa dei due cantanti ha sicuramente raggiunto il cuore degli spettatori. Per Michele Bravi una nuova occasione per celebrare il suo ritorno sulla scena dopo un periodo personale molto difficile e doloroso. Sarà anche per questo che l’emozione ha trafitto lo schermo ed è riuscita ad arrivare anche a chi era a chilometri da Sanremo.

La crescita professionale di Arisa

L’atmosfera nostalgica e delicata è stata, inoltre, ancor più messa in risalto da quella rosa tenuta in mano dal giovane Bravi e poi consegnata alla collega Arisa, che si è presentata per l’occasione in una veste delicata, molto differente rispetto a quella con la quale eravamo abituati a vederla all’inizio della sua carriera quando le sue canzoni erano molto più leggere e ritmate. Anche questo simbolo di una grande crescita personale e professionale.

Il solidalizio artistico di questi due grandi big ha fatto meritare da parte della giuria demoscopica il quinto posto nella classifica della terza serata, anche se per qualcuno sono stati loro i vincitori morali della serata.