L’Eccellenza ripartirà, è quanto deciso dal Consiglio Federale della Figc

Il Consiglio Federale riunitosi questa mattina nelle stanze della Figc per decidere il futuro del calcio cosiddetto minore ha deciso che il campionato di Eccellenza potrà ripartire.

In merito non sono ancora uscite comunicazioni ufficiali, la decisione è stata appunto presa soltanto in mattinata e ulteriori informazioni e soprattutto conferme si attendono nel corso della giornata, ma la LND potrà probabilmente avere il via libera alla riorganizzazione dei campionati per farli ripartire.

A maggior ragione, mancando una diretta ufficialità, non si conoscono nemmeno i tempi, le modalità di svolgimento, il format. Tutto questo sarà quasi sicuramente deciso nella riunione che si terrà il 10 marzo dal Consiglio Direttivo.

A far trapelare l’indiscrezione che in questo modo acquista sempre più i contorni di una vera e propria notizia e lo stesso presidente Gravina che inoltre precisa, oltre alla probabile ripartenza dell’Eccellenza, che non saranno previste retrocessioni in Promozione.

Che siano state o meno le molte richieste arrivate allo stesso presidente da parte della stragrande maggioranza delle squadre di calcio che partecipano al campionato di Eccellenza, a far decidere in tal senso non è certo.

Ma la volontà di quasi tutte le compagini era appunto quella di far ripartire il campionato. Una lettera pubblicata su Facebook e firmata da 365 rappresentanti delle squadre chiedeva la ripatenza.

Un movimento forte e coeso per la ripresa del campionato, per far riprendere un’attività così coinvolgente in Italia che ingloba al suo interno un gran numero di persone fra atleti, staff e addetti ai lavori.

Un settore che non solo appassiona e diverte, ma dà anche lavoro a migliaia di persone che chiedono tutti, all’unisono, che il campionato riparta.

Una voce che pare non sia caduta nel vuoto. Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se effettivamente sarà questa la strada intrapresa.