Gosens, è asta di mercato tra City e Juventus

Nel giorno di Real Madrid – Atalanta che si disputerà questa sera al Bernabeu per l’acceso ai quarti di finale di Champions League, è anche un altro l’argomento del giorno, oltre al ritorno di questo ottavo di finale, ed è il futuro di Robin Gosens.

Il laterale tedesco è all’Atalanta dal 2017 e se le prime due stagioni, rispettivamente con 21 e 28 presenze e complessivamente quattro reti, sono servite al giovane talento per ambientarsi, è lo scorso anno, nel campionato 2019-20 che Gosens è letteralmente esploso.

Alla fine dell’anno calcistico si conteranno 34 presenze e nove reti, per la stagione 20-21 il tedesco sta confermando i suoi altissimi standard e malgrado il campionato sia ancora in corso, ha già raggiunto la quota alla quale è arrivato nella stagione precedente, con nove reti in sole 23 presenze.

Una capacità realizzativa da far invidia a molti attaccanti che militano nel campionato italiano. Il suo habitat naturale è la fascia sinistra e la sua qualità più grande, oltre la grande forza fisica, la capacità di inserirsi e arrivare sempre al momento giusto soprattutto quando i cross arrivano dalla fascia opposta.

Abilità e caratteristiche che non hanno mancato di attirare l’attenzione di squadre più importanti e blasonate dell’Atalanta.

A mettere gli occhi sul tedesco che a luglio compirà 27 anni, c’è mezza Europa, ma in particolare ci sono il Manchester City di Pep Giardiola e la Juventus di Andrea Pirlo.

Attualmente il contratto che lega Gosens all’Atalanta ha validità fino al 2022, ma la società bergamasca ha la possibilità di esercitare una clausola che le consentirebbe di allungare la durata in essere di un ulteriore anno.

Non basterà certo questo a zittire le sirene dei grandi club europei interessati al tedesco che faranno di tutto, durante la prossima sessione estiva di mercato per accaparrarsi le giocate, gli assist e i gol di un vero talento. Per ora tale interessamento non può che far piacere a Gosens che però è concentrato sugli obiettivi dell’Atalanta, a partire da questa sera.