Lazio fuori dalla Champions League

Alla Lazio non riesce l’impresa, davvero poco probabile, di ribaltare il risultato deell’andata, all’Olimpico era finita 4-1 in favore dei bavaresi, e qualificarsi per i quarti di Champions League.

Troppo forti i detentori in carica del trofeo, che dopo essersi imposti fuori casa, vincono anche all’Allianz stadium, grazie a una rete di Lewandowski su rigore e a una di Choupo Moting al 73°, a nulla serve, se non come magra consolazione e gol della bandiera il gol di Parolo che accorcia le distanze.

Alla Lazio serviva proprio un’impresa, un secco 3-0 in casa del Bayern, che non solo è agevolmente passato ai quarti di finale ma è anche primo in Bundesliga, un torneo che negli ultimi anni ha conquistato sempre più prestigio anche grazie ai forti giocatori che giocano nel campionato tedesco.

Alla Lazio fuori dalla Champions ed eliminata anche dalla Coppa Italia, non resta che concentrarsi sul campionato, dove continua a ottenere risultati piuttosto altalenanti, pagando soprattutto lo scarso stato di forma del suo bomber Ciro Immobile.

Attualmente occupa la settima posizione, molto distante dalla qualificazione alla Champions League, non tanto in termini di punti, la quarta in classifica è ora l’Atalanta che dista 6 punti, quanto più che altro perché tra la squadra di Simone Inzaghi e gli orobici ci sono anche Napoli e Roma che come i laziali inseguono e sognano un posto in Champions League.

L’eliminazione dalla Champions League lascia l’amaro in bocca, seppur arrivata contro i campioni in carica del trofeo, ma lascia più tempo per preparare questo finale di stagione, nel quale tutto il popolo biancoceleste spera in un cambio di rotta e in un finale di stagione che sappia regalare soddisfazioni, a partire da domenica quando la Lazio incontrerà all’Olimpico l’Udinese