Marracash sostiene Elodie in diretta a Sanremo

Elodie a Sanremo e la storia con Marracash

Da quasi due anni Elodie e Marracash sono fidanzati. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e i due appaiono molto affiatati. Protagonisti dei rotocalchi e del web, i due innamorati ieri sera sono tornati a far parlare di sé nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2021.

Elodie co-conduttrice per la seconda serata di Sanremo

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ieri sera è arrivata anche Elodie. Scelta da Amadeus come sua co-conduttrice, la cantante era alla sua prima esperienza in questo ruolo. Un esordio in grande stile, il suo, che l’ha vista protagonista della serata.

Come si è presentata Elodie a Sanremo 2021?

Abito lungo con spacco e capelli raccolti, Elodie ha scelto uno stile molto elegante per la sua serata da co-conduttrice a Sanremo 2021. Il suo look ha riscosso successo così come il suo modo di porsi. Insomma, il bilancio della serata è stato per lei assolutamente positivo.

La telefonata di Marracash

Una performance eccellente è stata dunque quella della serata di Elodie a Sanremo 2021. La cantante ha avuto modo anche di esibirsi, accompagnata da un corpo di ballo trovato all’ultimo minuto dato che in quello che avrebbe dovuto seguirla era scoppiato un caso covid. Poi a un certo punto, inaspettata quanto gradita è arrivata la telefonata del suo fidanzato a Fiorello. Marracash ha chiamato in diretta lo show man per complimentarsi con la sua Elodie, che ha definito la zita, cioè la ragazza, migliore del mondo.

Tanti commenti dal web rivolti anche a Marracash

È così che Marracash si è ritrovato anche lui ad essere protagonista, indirettamente, di questa seconda serata del festival. Dal web e soprattutto dai social è arrivata per il cantante una pioggia di commenti con cui i fan di Elodie lo elogiavano e gli facevano notare quanto è fortunato ad avere una fidanzata come lei. Lui non è rimasto certo impassibile, e ha risposto prontamente!