Elodie e Marracash stanno ancora insieme?

Sanremo 2021: Elodie e Marracash sono ancora fidanzati?

Diversi rumors volevano che la storia tra Elodie e Marracash fosse finita. Ma le cose stanno davvero così o si tratta solo di voci infondate? La verità è che i due protagonisti della canzone italiana non si sono mai lasciati ma, come ha dichiarato la stessa Elodie, hanno avuto in passato solo piccoli diverbi che si sono sempre risolti.

Elodie protagonista a Sanremo 2021

Elodie sarà questa sera sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus. Da concorrente in gara a co-conduttrice di Sanremo 2021

di strada ne ha fatta molta la cantante che è diventata famosa dopo aver preso parte ad Amici 15 di Maria De Filippi. Dopo la sua partecipazione dello scorso anno al Festival di Sanremo 2020 con il brano Andromeda, che avrebbe riscosso in seguito un enorme successo, Elodie ha attirato molto l’attenzione del gossip, anche per la sua storia d’amore con Marracash.

Chi è Marracash e come ha conosciuto Elodie

Al secolo Fabio Bartolo Rizzo, Marracash è un rapper di origini siciliane e produttore discografico. Elodie lo ha conosciuto sul lavoro ed è stata lei a fare il primo passo e a chiedergli di vedersi, come ha dichiarato la stessa cantante ai rotocalchi. La loro storia è andata avanti per mesi accompagnata da fotografie che spuntavano sui social e li ritraevano felici e innamorati, in vacanza o alla prima della Scala. Il lockdown li ha portati poi a vivere un periodo di convivenza, al quale però avrebbero posto fine a breve. Proprio questa notizia probabilmente ha fatto credere che la loro storia fosse finita.

Elodie è ancora insieme a Marracash

La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 sta dunque vivendo appieno la sua storia d’amore e non ha mai avuto alcuna crisi. I due stanno bene insieme, sempre innamorati e nel pieno di una relazione che va avanti ormai da quasi due anni.