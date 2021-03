Parte la prima serata del Festival di Sanremo: apre la categoria big Arisa con Potevi fare di più

Ci si prepara all’apertura del Festival di Sanremo che terrà incollati al televisore, quest’anno più che mai, milioni di telespettatori. Ad aprire stasera la gara dei big sarà Arisa che, già vincitrice di due edizioni di questa manifestazione, è quest’anno in gara con la canzone Potevi fare di più.

Il significato del testo che Arisa porta a Sanremo

Potevi fare di più è un testo che nasce dalla penna di un altrettanto famoso cantautore: Gigi D’Alessio, collega ed amico di Arisa. È una canzone che parla della fine di una storia di amore, format dal quale Gigi non si distacca quasi mai e in cui riesce a dare il meglio di sé. Al centro dell’attenzione dubbi e rimpianti di chi non è convinto che l’altro abbia fatto abbastanza per mantenere in piedi la propria relazione. “Quando l’ho ascoltata, mi sono commossa”, sono state le parole di Arisa che alla testata Il Messaggero ha dichiarato di essersene innamorata subito dopo il primo ascolto. Del resto l’amicizia e la stima che Arisa ha sempre nutrito per Gigi non è mai stata tenuta nascosta dalla cantante, la quale considera addirittura D’Alessio sottostimato rispetto al suo valore di artista.

Un anno difficile anche per Arisa

La pandemia ha complicato non solo lo svolgimento del Festival di Sanremo 2021, ma anche la vita di moltissime persone. Fra queste anche Arisa, che stava già attraversando un difficile periodo a livello personale. Pare che finalmente abbia superato la crisi e che in estate sia in uscita addirittura con il suo ultimo nuovo album. “Sono finalmente riuscita a uscire da situazioni, personali e professionali, in cui ero in balìa di tutti”.

La settimana partecipazione al Festival

Pare così giovane Arisa, eppure la cantante è già alla sua settima presenza al Festival di Sanremo. Sono passati molti anni, dunque, dall’esordio sul palco dell’Ariston con la canzone Sincerità, che nel 2009 vinse nella categoria Nuove Proposte. A questa seguirono le edizioni con Malamorenò (2010), La Notte (2012), Controvento (2014), Guardando il cielo (2016) e Mi sento bene (2019). Non dimentichiamo poi che la stessa cantante ha calcato la scena del Festival di Sanremo anche nel 2015 vestendo i panni di co-conduttrice al fianco della collega Emma e del conduttore Carlo Conti.