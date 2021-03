Pierpaolo Pretelli: ″Un figlio da Giulia Salemi? Sarebbe bellissimo!″

Prosegue a vele spiegate la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Supportati dal #teampier, i due hanno dimostrato con i fatti che la loro non è stata una storia d’amore nata a uso e consumo delle telecamere ma un sentimento sincero destinato a durare nel tempo.

Le famiglie

Il #teampier ieri sera è stato protagonista di Live! Non è la D’Urso. Alla trasmissione sono intervenuti anche il fratello di Pierpaolo, Giulio, con la fidanzata Alessia Pellegrino. La donna aspetta un bambino.

La notizia della gravidanza è stata data in diretta dallo stesso Giulio al fratello durante una delle ultime puntate del GFVip. L’ex velino di Striscia è rimasto interdetto. Legato da un rapporto affettuoso con il fratello, non si aspettava di saperlo fidanzato né tanto meno in procinto di diventare padre.

Durante il GFVIP, Pierpaolo si è scontrato duramente sia con Giulio che con la propria famiglia che sin dalle prime battute ha mostrato di non gradire la storia con la Salemi. ″Ho un buon rapporto con i miei familiari″ ha detto l’uomo ″ma poi faccio di testa mia.″

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia, ha invece accettato immediatamente la storia d’amore della figlia con l’ex velino.

Pierpaolo ha detto che in questi giorni si sta divertendo tantissimo a seguire le vicende della suocera che sta partecipando in qualità di naufraga all’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi.

Il rapporto con Giulia

″Un figlio da Giulia? Sarebbe bellissimo!″. Queste le parole pronunciate da Pretelli nel corso dell’intervista.

L’uomo è innamoratissimo della sua compagna. Usciti dal GFVIP sono tornati nelle reciproche città, lui a Roma e lei a Milano. L’ex velino è legato alla città eterna anche dalla presenza di Leo, il figlio avuto da Ariadna Romero.

I due cercano di colmare l’assenza con frequenti videochiamate. I progetti per il futuro sono numerosi, sia lavorativi che di coppia.

″A volte la vita ti sorprende″ ha detto Pretelli. E come dargli torto!

L’improvviso prolungamento del Grande Fratello Vip che in un primo momento è stato destabilizzante alla fine per il modello si è rivelato un evento fortunatissimo. ″Se non ci fosse stato″ ha concluso l’uomo ″non avrei mai conosciuto la mia Giulia.″