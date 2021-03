Pirlo guarda avanti dopo l’uscita dalla Champions

Pirlo sotto accusa risponde ai giornalisti

Dopo l’uscita della Juventus dalla Champions League era inevitabile che Andrea Pirlo finisse sotto accusa. L’allenatore della Juventus ha risposto alle domande dei gironalisti ammettendo che la Juve ieri sera ha commesso degli errori e che dunque le cose non sarebbero potute andare diversamente da così. Troppi quattro errori in due partite, ha detto Pirlo, e dunque l’uscita dalla competizione internazionale era inevitabile.

Cosa è successo ieri sera

Ieri sera, ha detto l’allenatore juventino, non si è sbagliato nulla nel momento in cui gli avversari sono rimasti in 10. Anzi, è stato fatto tutto il possobile per attaccare il Porto. Al contempo però l’allenatore non nasconde che alcuni momenti chiave della partita non sarebbero stati considerati nel modo giusto dai giocatori. Il rigore al Porto è stato un regalo che non avrebbe dovuto esserci e soprattutto Cristiano Ronaldo non avrebbe dovuto sottovalutare l’importanza enorme di quella punizione poi sbagliata che avrebbe invece potuto stravolgere completamente le sorti della partita.

Pirlo guarda avanti e pensa al futuro

Ora che la Juventus è fuori dalla Champion League Andrea Pirlo non ha alcuna intenzione di piangersi addosso. Adesso si guarda al futuro, ha detto l’allenatore, e lo si fa puntando sui giovani. La Juventus è ancora imoegnata in molte partite in questa stagione e c’è il campionato che deve essere messo al primo posto. Ad esso verrà dedicato tutto il tempo possibile, adesso che è venuto meno l’impegno della Champions. E se il dubbio di tutti era quello che Pirlo potesse finire ad essere esonerato, esattamente come Sarri, l’ex centrocampista assicura sul fatto che alla Juve è stato chiamato per portare avanti un progetto ben più ampio e lungo, che è destinato dunque ad andare avanti, indipendentemente dal risultato di ieri sera.