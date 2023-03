Terribile incidente ferroviario in Grecia: morti e feriti

Atene: grave deragliamento sulla linea ferroviaria Atene – Salonicco provoca lo scontro tra un treno merci ed un convoglio che trasportava 350 passeggeri.

Un terribile incidente ha portato lutto e devastazione in tutta la Grecia. Ieri sera infatti, un treno merci e un convoglio passeggeri sono entrati in collisione all’altezza della città di Larissa, nel centro del Paese. Il bilancio è stato tragico: almeno 16 persone sono state trovate morte e 85 feriti, trasportati negli ospedali vicini, come annunciato dai vigili del fuoco che stanno ancora operando sul luogo della tragedia.

Dalle prime notizie emerse sembra che l’incidente sia avvenuto a causa di una disattenzione nell’utilizzo delle tecnologie di sicurezza in vigore. Tre vagoni – due passeggeri e un cargo – sono deragliati dai binari a seguito dello scontro tra le due composizioni. Uno dei vagoni ha preso subito fuoco ed è successivamente esploso anche un contenitore di carburante, provocando una gran quantità di fumo.

Sul posto sono immediatamente prontamente intervenuti i soccorritori per estrarre le persone intrappolate e portarle in salvo. Fortunatamente, più di 250 persone sono state trasferite in autobus a Salonicco, come riferito dal governatore regionale Kostas Agorastos.

Il settore ferroviario è stato recentemente modernizzato con l’installazione di sistemi di sicurezza dotati di ultima generazione, ma le cause di questa tragedia non sono ancora chiare. La Grecia adotterà tutti i provvedimenti utili per garantire la sicurezza sulle sue linee ferroviarie? Solo il tempo sarà in grado di fornire risposta a questa domanda.