Venerdì le convocazioni di Mancini per i prossimi impegni della Nazionale

Venerdì il commissario tecnico della nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini, diramerà le convocazioni in vista del triplice impegno della squadra. Tre risultati che saranno utili per la qualificazione al mondiale che si terrà in Qatar nel 2022.

Gli uomini di Mancini giocheranno il 25 marzo a Parma contro l’Irlanda del Nord, il 28 marzo a Sofia contro la Bulgaria e il 31 marzo a Vilnius contro la Lituania. Soprattutto queste gare, per le quali sarà ampia la lista dei convocati visti gli impegni ravvicinati, sarà l’ultimo banco di prova per testare la squadra, provare nuove soluzioni o l’innesto di giocatori fin qui poco considerati in funzione del prossimo europeo, che si giocherà quest’estate.

All’interno di questa logica rientra un nome sopra tutti, quello di Rafael Toloi, il difensore dell’Atalanta che da febbraio è convocabile con la nazionale italiana. Un difensore abituato nella squadra di Gasperini a difendere a quattro e impostare a tre, con i suoi inserimenti che creano superiorità.

Attualmente quel ruolo è ricoperto con ottimi risultati da Florenzi e la concorrenza è più che mai agguerrita con il romanista Mancini e il napoletano Di Lorenzo, ma Toloi sarà senz’altro testato in questo triplice impegno.

Saranno circa una trentina i nomi che faranno parte della spedizione azzurra perché è impensabile che qualcuno possa giocare tutte e tre le partite, dove sarà importante dosare al meglio le energie.

In ogni caso il ct ha le idee chiare sul gruppo che andrà agli Europei. L’unica incognita potrebbe essere appunto rappresentata da Toloi e il dubbio, che si scioglierà soltanto alla fine, rappresentato da Zaniolo, di cui si dovrà capire la condizioni dopo il lungo stop dovuto alla rottura di entrambi i legamenti crociati, a breve distanza l’uno dall’altro.

Non certi della convocazione Romagnoli, alle prese con un infortunio, e Kean, reduce dal virus. Si rivedrà Chiellini e la chiamata Bastoni, mentre Tonali è stato lasciato in Under 21, appare come una conferma della sua presenza all’Europeo