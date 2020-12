Champions League: la Juventus umilia il Barcellona 0 – 3

Notte magica per i Campioni d’Italia, il Maestro Pirlo adotta una strategia perfetta e conduce i suoi alla vittoria di prestigio con una grande prova di maturità. Con un solo risultato a disposizione per terminare il girone in testa, la Juve domina dall’inizio alla fine un Barcellona piuttosto fragile e chiude con un roboante 0-3 la trasferta catalana.

Il duello tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi è vinto largamente dall’asso portoghese che realizza freddamente due calci di rigore. Pronti via e si capisce immediatamente che la Juventus è pienamente concentrata: passano 12 minuti e il difensore Araujo abbatte Ronaldo in piena area, CR7 dal dischetto firma l’immediato vantaggio.

Al ventesimo la Pirlo’s band suona la seconda sinfonia, stavolta è il colombiano Cuadrado che innesca McKennie per una conclusione in sforbiciata che non lascia scampo al portiere avversario. Il resto della prima frazione si trascina con il Barcellona che cerca una reazione, ma gli juventini chiudono tutti i varchi. Nella ripresa altro penalty per i campioni italiani, Lenglet tocca nettamente la palla con la mano e l’arbitro aiutato dal VAR fischia la massima punizione.

E’ ancora Cristiano Ronaldo a giustiziare Ter Stegen per il 0-3 che vale il sorpasso in vetta al girone. L’allenatore blaugrana Koeman attinge a piene mani dalla panchina nel tentativo di rianimare la squadra, ma arriva solo una traversa di Griezmann con Messi sempre ben controllato dai difensori bianconeri. In compenso arriva il quarto gol per la Juve: è capitan Bonucci che spinge in rete da pochi passi un assist di Ronaldo, l’arbitro convalida e solo un nuovo intervento del VAR evita ai padroni di casa un passivo ancora più umiliante.

Una prestazione maiuscola della Juventus che spazza via tutte le critiche finora ricevute e le permette di pensare in grande per la prosecuzione della Champions League.