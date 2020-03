Coronavirus, Italia chiede all’Europa un deficit ulteriore dello 0,3%

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha scritto una missiva all’Unione Europea, chiedendo uno sforamento ulteriore del deficit pari allo 0,3 per cento, arrivando così nel 2020 al valore del 2,5 per cento. La lettera di Gualtieri ha come destinatari Paolo Gentiloni (Commissario Ue agli Affari economici), e il numero due della Commissione dell’Unione Europea Valdis Dombrovskis. Prima che scoppiasse l’emergenza del coronavirus, la previsione del Governo italiano sul deficit si attestava al 2,2 per cento del Pil.

Parlamento italiano, la Camera dei Deputati lavorerà soltanto di mercoledì

Intanto, Roberto Fico ha annunciato che i lavori alla Camera dei Deputati si terranno nel corso delle prossime settimane unicamente nella giornata di mercoledì. Come riferito dal deputato del Partito democratico Emanuele Fiano, la decisione è stata presa dalla conferenza dei Capigruppo. Il provvedimento sarà esteso a tutto il mese di marzo. Al momento, non è dato ancora sapere se il Senato si allineerà o meno alla decisione assunta dalla Camera dei Deputati. Nel corso della giornata di mercoledì saranno discussi soltanto gli atti indifferibili e urgenti. La scelta dei Capigruppo è arrivata all’indomani del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso cui sono state inasprite le norme per combattere la diffusione del Coronavirus. Ad oggi, secondo l’ultimo bilancio emanato dalla Protezione Civile, i casi positivi in Italia sono 3.296, 148 le vittime e 414 le persone guarite (fonte Repubblica).

Roberto Fico scrive al collega francese Richard Ferrand

Il Presidente della Camera Roberto Fico ha inviato una lettera a Richard Ferrand, numero uno dell’Assemblea Nazionale francese. Fico ha manifestato al collega transalpino il proprio sconcerto di fronte alla notizia della revoca di accesso all’Assemblea francese per il deputato Alvise Maniero, il quale è a capo della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio Ue.