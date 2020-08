Jeff Bezos raggiunge i 200 miliardi di dollari: è lui il nuovo “Paperon De’ Paperoni”

L’imprenditore statunitense Jeff Bezos è il primo ad aver raggiunto la cifra di 200 miliardi di dollari, staccando così Bill Gates rimasto a quota 124,3 miliardi. Tutto questo dipende dal fatto che Amazon avrebbe incrementato le vendite proprio durante il periodo del lockdown. Il Covid, diversamente da quello che si aspettava, ha dunque reso ancora più stabile l’azienda della Silicon Valley.

Le vendite maggiori hanno interessato soprattutto il settore tecnologico, visto che miliardi di consumatori sono stati costretti a rimanere fra le mura domestiche e non poter accedere presso i negozi fisici. Amazon si è distinta fra tutte le altre aziende che operano online per aver largamente beneficiato dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il fatturato registrato non si era mai verificato prima di questo periodo.

In particolare, dall’inizio dell’anno ad oggi i titoli Amazon sono schizzati alle stelle e hanno ottenuto un guadagno pari all’80%, risultato che ha consentito a Bezos di incassare 200 miliardi, visto che il suo controllo azionario è dell’11%.

Questo traguardo è arrivato nonostante le spese che l’imprenditore ha dovuto affrontare in seguito alla rottura del matrimonio con MacKenzie Scott. Anche in questo caso Jeff Bezos vanta un precedente record: il divorzio più costoso della storia, pari a 63 milioni di dollari, somma da capogiro che ha reso la sue ex compagna, la donna più ricca al mondo.