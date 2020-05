La replica di Alessia Marcuzzi al gossip sulla rottura con il marito

Alessia Marcuzzi ha passato l’ultima giornata tra lavoro e pettegolezzi. Sul web la notizia diffusa da “Dagospia”, secondo cui lei e suo marito sarebbero in rotta, è diventata immediatamente virale, suscitando la curiosità di molti. Seguendo Alessia sui social, i suoi followers hanno potuto vedere l’intera giornata svolta dalla showgirl, partita dalla mattina, quando il suo ex Francesco Facchinetti, papà di Mia, sarebbe tornato a trovare la figlia dopo i mesi di distanza forzata a causa della quarantena. Quindi, la giornata è andata avanti seguendo il calendario degli impegni lavorativi per poi terminare con del relax in casa sul divano. Sono stati i video notturni di Paolo Calabresi Marconi a far presagire la fine della loro relazione.

La giornata era cominciata già in maniera forte, con le tante emozioni per papà Francesco che riabbraccia finalmente la sua piccola Mia dopo diversi mesi lontani. Quindi Alessia ha proseguito con il lavoro, registrando video e tutorial per mostrare tutti i prodotti di bellezza. Sotto le luci, tra mascherine ed attenzioni, ha lavorato sull’amica Ezia, truccandola e struccandola, lamentandosi infine delle sue scarse capacità con il make-up.

Alla sera, però, arriva finalmente il momento di un po’ di meritato riposo, in compagnia di Mia che si diverte con l’hula-hoop. Nessuna traccia di Paolo Calabresi Marconi in questa giornata, salvo comparire in dei video notturni dove lo stesso Paolo racconta della fine della storia con Alessia, ammettendo di aver lasciato l’appartamento di Roma della donna.

Lei risponde con un altro video mostrando l’uomo steso sul divano a coccolare la bimba. Paolo sta sorridendo, ha un’aria tranquilla e serena. Il video mostra piedi nudi e jeans dell’uomo con la figlioletta che gioca assieme al cane proprio davanti a loro. Nessuna parola e zero commenti, anche se inequivocabilmente il video smentisce le parole di Paolo Calabresi Marconi, che ancora vive sotto lo stesso tetto di Alessia Marcuzzi. Il web si sta ancora interrogando su quanto accaduto e sui motivi dei video dell’uomo.