Sanremo 2021, i requisiti per partecipare al Festival come figuranti

Ecco i requisiti indispensabili da soddisfare per poter partecipare al Festival di Sanremo 2021 in qualità di figuranti, che quest’anno sostituiranno il pubblico.

La macchina organizzatrice del Festival di Sanremo 2021 procede in maniera spedita. Al momento, rimangono confermate le date annunciate durante la conferenza stampa di fine anno, con la prima serata fissata a martedì 2 marzo, e la finale in calendario sabato 6 marzo. Dopo le polemiche sollevatesi nei giorni scorsi, riguardo alla possibilità di far vivere il pubblico di Sanremo all’interno di una nave da crociera, sembrerebbe che la scelta definitiva sia ricaduta su un numero cospicuo di figuranti (una fonte del quotidiano Il Giorno parla di 400 persone). Ecco quali sono i requisiti richiesti per poter inoltrare la propria candidatura.

Sanremo 2021, figuranti al posto del pubblico: i requisiti richiesti

Il primo requisito indispensabile da soddisfare per poter essere scelti come figuranti al Festival di Sanremo di quest’anno è quello della convivenza. In questo modo, sarà possibile occupare due poltrone vicine, ponendo tra ciascuna coppia la distanza di almeno un metro, nel rispetto dei rigidi protocolli sanitari che hanno il compito di diminuire il più possibile il rischio di contrarre il coronavirus. Inoltre, ciascuno dei figuranti dovrà sottoporsi a tampone alcuni giorni prima, con il referto che dovrà ovviamente essere negativo. Riguardo alle spese sostenute per il tampone, l’annuncio chiarisce che la Rai rimborserà per intero la somma di denaro spesa dai figuranti per l’esecuzione del tampone.

Da pubblico pagante a pubblico pagato, la profezia di Fiorello

In un certo senso, Rosario Fiorello era stato profetico in una precedente intervista alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, quando aveva rilanciato la battuta sul pubblico pagato anziché pagante. Infatti, da quanto emerge dal comunicato ufficiale Rai, si tratta a tutti gli effetti di un’offerta di lavoro. Intanto, dopo la conferma di Fiorello, Elodie e Achille Lauro, Amadeus ha confermato la presenza di Matilda De Angelis come co-conduttrice.