X Factor 2020: cos’è successo durante il quinto live

X Factor 2020: l’affaire Melancholia

Manuel Agnelli proprio non se l’aspettava e, a quanto pare, neanche il pubblico. Fuori i Melancholia, all’improvviso e senza possibilità di redenzione. Così se ne vanno tre ragazzi talentuosi che hanno emozionato in ogni loro performance. C’è da dire che loro erano tra i favoriti per una finale davvero di fuoco ma, attenzione, il televoto non perdona. Fatali gli errori sul pezzo di Bjork.

Il ballottaggio è stato impietoso, Melancholia o N.a.i.p? Chi è il più meritevole? Se gli ascolti non hanno premiato quest’ultimo, al tilt ha vinto a mani basse e ha potuto presentare, finalmente, il suo terzo inedito “Partecipo”. Un pezzo infuocato che non le manda a dire, praticamente, a nessuno.

X Factor 2020: la serata

L’eliminazione dei Melancholia ha scosso parecchio Manuel Agnelli. Ha detto, a caldo

“Credo che questa cosa sia un grande fallimento in un’edizione che si prometteva diversa dalle altre. Lo è stata fino ad un certo punto, io credo che i Melancholia fossero la bandiera di questa cosa: è stato un grandissimo fallimento. Del tavolo dei giudici, prima di tutto. È stato un fallimento mio, sicuramente. Questa cosa è devastante”.

Si susseguono le esibizioni e Agnelli resta impassibile verso gli altri talenti che, molto spesso, fanno uso e abuso dell’autotune. Si prende la sua rivincita contro le frecciatine di Hell Raton e un po’ anche Emma Marrone, solo quando presenta i suoi Little Pieces of Marmelade dicendo “quando l’autotune si fa duro i duri iniziano a suonare”.

Si susseguono le esibizioni cariche di luci, coreografie ben costruite e, solo in due casi, ancora tanto autotune. Si distinguono, nella seconda manche, solo N.a.i.p e Casadilego, le vere rivelazioni di questa edizione.

Finalmente arriva il secondo ballottaggio. Fuori Mydrama o Cmqmartina? La scelta è ardua ma i giudici, ormai, non hanno più dubbi. Tre voti per la giovane cantante che ci ha fatto ballare, quindi, salvano Mydrama ancora una volta.

Cmqmartina lascia il programma con un grande sorriso e tanta soddisfazione per il suo percorso di crescita fatto con Hell Raton. L’unico che, ancora oggi, ha in squadra due concorrenti.