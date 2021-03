Fulminacci: vero vincitore morale di Sanremo 2021?

Fulminacci, all’anagrafe Filippo Uttinacci, è il vero vincitore morale del Festival di Sanremo 2021? Se lo chiedono in molti in queste ora perché il cantautore sta ricevendo messaggi di ringraziamento da diverse fonti. Jovanotti, il Sindaco di Santa Marinella e tanti altri lo hanno identificato come vera rivelazione dell’appena trascorso 71esimo Festival sanremese.

Fulminacci e Santa Marinella

Il giovane cantautore Fuliminacci è stato tra i big in gara in questo 71esimo Festival della Canzone Italiana. Di fatto è arrivato solo 16esimo, ma i fan, i passaggi in radio, i messaggi dei vip e big della canzone nostrano parlano d’altro.

La canzone portata sul palco del Teatro Ariston è piaciuto, il titolo? Santa Marinella. E il Sindaco della cittadina, a pochi chilometri da Roma, ha contattato personalmente il cantautore romano facendogli i complimenti e ringraziandolo per la mention. Fulminacci ha detto che il Primo Cittadino lo ha invitato ad esibirsi live a Santa Marinella, quando si potrà ovviamente, e che è stato molto affettuoso con lui.

Fulminacci e la telefonata di Jovanotti

Santa Marinella, singolo di Fulminacci, sta spopolando in radio, sui social network, sulle piattaforme di musica. E anche Lorenzo Jovanotti non ha resistito a comunicare all’artista romano il suo apprezzamento.

Nella serata dei duetti, delle cover a Sanremo, Fulminacci ha portato sul palco Penso Positivo di Jovanotti. Lo stesso ha apprezzato la performance sui canali social esprimendosi a riguardo.

Ma si parla anche di una telefonata, ricevuta proprio in questi giorni da Fulminacci, e che lo stesso Jovanotti ha fatto con grande entusiasmo. Chissà che, prima di esaudire il sogno di un duetto con Elton John, Fulminacci riuscirà a farne uno con il Jova.

Fulminacci e l’esperienza a Sanremo 2021

Fulminacci si dice soddisfatto delle’spereinza sanremese. Il palco del Teatro Ariston infatti gli ha permesso di farsi notare ai più, anche se da diversi anni il giovane artista romano è in attività. E proprio oggi, 12 marzo 2021, è uscito l’album di Fulminacci dal titolo Tante care cose, composto da 10 tracce tutte da scoprire.