Tante care cose: esce oggi l’album di Fulminacci

Il web si sta sbizzarrendo con l’hashtag #tantecarecose in onore di Fulminacci. Esce oggi infatti l’omonimo album del cantautore romano, reduce dal Festival di Sanremo 2021. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui e sul suo disco.

Tante care cose: l’album di Fulminacci è fuori

Fulminacci, arrivato 16esimo all’ultimo Festival di Sanremo, fa uscire proprio oggi il suo album: Tante care cose. Il cantautore di Santa Marinella, brano in gara al Teatro Ariston, punta a stupire il suo pubblico e a inondarlo di sonorità pop ma non scontate.

Sono 10 le canzoni contenute in Tante care cose, tra i titoli anche Santa Marinella, brano che ha portato sul palco di Sanremo 2021, Giovane da un po’, Un fatto tuo personale e Canguro. Queste ultimi sono tra le tracce che promettono meglio secondo gli esperti di musica e di passaggi radio.

Per Fulminacci, 23enne romano, questo è il secondo album in assoluto. L’apparizione tra i big del Festival di Sanremo sicuramente gli ha dato una visibilità molto ampia e che interessa sia il pubblico che gli addetti ai lavori.

Anche la cover di Tante care cose è molto interessante, curata e contemporanea. Infatti, come anche tutte le cover dei singoli contenuti, è stata generata mediante un software di intelligenza artificiale. In particolare è il metodo di machine learning quello utilizzato e noto come Generative Adversarial Network, GAN.

Chi è Fulminacci?

Fulminacci, all’anagrafe Filippo Uttinacci, è un giovane cantautore romano ma già molto promettente. Noti blog musicali hanno definito la sua musica libera al pari di quella che potrebbe scrivere un 50enne cantautore ricco di esperienza.

Classe 1997, Fulminacci ha già vinto la Targa Tenco come miglior Opera Prima e il Premio MEI come miglior giovane artista dell’anno. Ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, il 71esimo nella storia sanremese ma non ha avuto la stessa fortuna. Qui infatti si è classificato solo 16esimo ma il suo brano, Santa Marinella, è uno dei più passati in radio.