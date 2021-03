Lazio – Crotone apre la 27^ giornata di Serie A

Un inedito anticipo, Lazio – Crotone, alle 15 di venerdì apre la 27^ giornata del campionato di calcio di serie A. È l’impegno di Champions League che vedrà impegnata la squadra di Simone Inzaghi mercoledì 17 marzo ad aver portato questa decisione, in modo che la compagine laziale possa poi avere 4 giorni di tempo per preparare il disperato tentativo di ribaltare il 4-1 rimeditato all’Olimpico contro il Bayern Monaco.

La Lazio, reduce dalla sconfitta patita domenica contro la Juventus, malgrado il buon inizio di partita che l’ha vista anche passare in vantaggio salvo poi farsi recuperare e superare, affronta il Crotone di mister Cosmi, che viene dall’entusiasmante vittoria ai danni del Torino, ottenuta grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas.

Rimane comunque disperata la posizione e la situazione del Crotone in classifica che a quota 15 occupa l’ultima posizione. Distante solo un punto il Parma, ma a ben 5 lunghezze di distanza il Torino battuto domenica e a 7 il Cagliari, per la posizione che attualmente vuol dire salvezza.

Anche la Lazio ha bisogno di punti essendosi allontanata dalle posizioni di vetta e soprattutto da quel quarto posto che significa Champions League e maggior introiti economici, fondamentali in un periodo di crisi come questo causato dalla pandemia.

Lazio – Crotone si presenta come la partita tra bomber, Immobile da una parte e Simy dall’altra. Due grandi giocatori fondamentali per il gioco delle rispettive squadre, anche se per Calil, ex attaccante del Crotone, non ci sono dubbi e malgrado la doppietta che ha regalato entusiasmo all’attaccante del Crotone, sarà Immobile il vero protagonista della partita.

Immobile che in questo campionato ha totalizzato 14 reti, il secondo, una vera rivelazione, è già a quota 10. Gara quindi che si prospetta fondamentale per i rispettivi obiettivi delle due squadre, qualificazione alla Champions League per la Lazio, punti salvezza per il Crotone. Calcio d’inizio previsto alle ore 15, il direttore di gara è Antonio Rapuano, è possibile seguire la diretta del match sui canali Sky.