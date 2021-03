Lazio – Torino si giocherà oggi alle 18.30?

È una corsa contro il tempo ma anche contro il buon senso e la tutela della salute pubblica quella che si sta correndo in queste ore in vista della partita tra Lazio e Torino prevista oggi alle 18.30

Il Torino ha 8 positivi in squadra, con numerosi casi di variante inglese che risulta essere molto più contagiosa del virus circolato finora in Italia. Per questo motivo è stata rinviata Torino – Sassuolo di domenica 28 febbraio. È già stata decisa la data di recupero della partita, che verrà giocata mercoledì 17 marzo alle 15.30, ma adesso alle porte c’è un’altra decisione difficile da prendere.

Per i giocatori interessati dalla quarantena, l’obbligo di rimanere isolati scade alla mezzanotte di oggi, ma la partita è prevista per le 18.30, la buona notizia è che dagli ultimi tamponi effettuati non sono risultati nuovi positivi. Altri controlli sono stati eseguiti nel pomeriggio di ieri e in giornata si attendono i risultati.

Il direttore della Asl di Torino, Carlo Picco, afferma di continuare a seguire e monitorare la situazione da vicino, ma che la competenza della sua struttura è tutta rivolta e ha potere decisionale in merito alla salvaguardia della sicurezza pubblica. È compito della Lega decidere sul rinvio o meno della partita e al momento l’organo calcistico sembra tutto intenzionato a confermare la gara.

La certezza è che i giocatori in isolamento, provvedimento che scade alla mezzanotte di oggi, non potranno partire con destinazione stadio Olimpico di Roma per la gara fissata alle 18.30 e che come puro atto di cortesia il Dipartimento di Prevenzione torinese ha inviato ieri una comunicazione alla Lega di Serie A nella quale si indicava appunto l’obbligo di quarantena per i giocatori del Torino positivi.

La squadra di Urbano Cairo ieri non è partita alla volta di Roma per disputare la gara fissata oggi alle 18.30 per l’impossibilità a riunire la squadra, vista la quarantena a cui sono sottoposti i suoi giocatori, eppure la partita è ancora in programma. Si attende una decisione da parte della Lega o si andrà a ripercorrere quanto già successo in Juventus – Napoli, anche se in quel caso i positivi dei campani erano soltanto due.