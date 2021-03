L’Europa stregata dal talento di Nuno Mendes

La fine della stagione è per ogni squadra il momento delle riflessioni, quello in cui si tira una riga e si fanno i conti. È anche il momento in cui si comincia a progettare il futuro con i colpi di mercato, con gli acquisti per puntellare, o rifinire o completare la rosa. E alla fine della stagione non manca ormai tantissimo. Chi ha già una squadra competitiva tenta di renderla ancora più forte, chi invece è rimasto più attardato cerca di scovare dal mercato quei tasselli che possono permettere un salto di qualità, a differenza di chi ha completamente fallito gli obiettivi per i quali si prospetta una ventata di rinnovamento.

All’interno di queste logiche poi c’è sempre il gioiello che si è sempre seguito e che finalmente è esploso in tutto il suo valore. Fra questi c’è Nuno Mendes, terzino sinistro di origine portoghese che attualmente milita nello Sporting Lisbona, che per la 19^ volta si avvia a vincere il campionato portoghese con un largo e netto anticipo sulle avversarie.

Il ragazzo classe 2002 in questa stagione ha totalizzato 19 presenze e una rete e ha attirato su di sé le attenzioni di molte squadre europee tra cui il Liverpool e il Manchester United in Inghilterra e la Juventus e le due milanesi Inter e Milan qui in Italia.

Nel caso in cui lo Sporting Lisbona non riuscisse a trattenere Nuno Mendes a restare ancora qualche anno per la definitiva consacrazione e il giovane terzino cedesse alle lusinghe e alle sirene straniere, nella prossima estate sarebbe sicuramente al centro di una contesissima asta al rialzo.

Come ricorda il quotidiano inglese Mail il contratto di Nuno Mendes prevede attualmente una clausola rescissoria che ammonta alla considerevole cifra, soprattutto perché si tratta di un ragazzo di non ancora 20 anni, di 70 milioni di euro, cifra che potrebbe far vacillare, facendoli tirare indietro dall’affare, molti club, fra cui sicuramente quelli italiani.