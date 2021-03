Milan fuori dall’Europa e in emergenza per domenica

Sono pesanti gli strascichi che l’eliminazione del Milan dall’Europa League ad opera del Manchester United porta con sé. Prima di tutto da un punto di vista prettamente sportivo e di risultati, la parte più difficile sembrava ormai portata a termine, uscire indenni dall’Old Trafford nella partita di andata riuscendo anche a segnare una rete fuori casa che costringeva la squadra di Solskjear a non attendere in quella di ritorno.

Eppure il Milan è uscito sconfitto proprio da San Siro grazie a una rete di Paul Pogba e l’accesso ai quarti l’ha guadagnato la squadra di Manchester. In un antipatico siparietto a fine gara quando l’allenatore degli inglesi è andato a fare i complimenti a Pioli per la partita, l’allenatore del Milan ha perso anche la sua consueta calma, perdendo le staffe e rispondendo in modo sgarbato al collega.

L’ulteriore tegola, non bastasse l’eliminazione, arriva anche dall’infermeria con la quale Pioli deve fare i conti. Domenica c’è l’insidiosa trasferta di Firenze ad attendere i rossoneri, una squadra che ultimamente è sembrata in gran forma, mentre i rossoneri si presentano al Franchi senza Romagnoli e Leao che hanno subito noie muscolari, di Calabria che dovrà essere operato al menisco e in dubbio c’è anche Rebic che ha dei problemi all’anca ma che in ogni caso risulta squalificato, Pioli perciò non potrà contare su nessuno di loro per la trasferta di domenica.

L’unica buona notizia per Pioli è il ritorno in campo di Ibrahimovic che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, insieme probabilmente a Krunic, Calhanoglu e Saelemaekers. Un ultimo sforzo prima della pausa per le nazionali che evidentemente il Milan e Pioli a questo punto aspettano a braccia aperte per poter recuperare pezzi importanti della propria rosa, ricaricare le energie e tentare l’impresa difficilissima di recuperare i nove punti di svantaggio dall’Inter per darle di nuovo filo da torcere in ottica scudetto.