Ore 20.45 fischio d’inizio di Inter – Atalanta

Questa sera a San Siro, dai più definito come la Scala del calcio, andrà in scena un match atteso e sentito, quello che chiude la 26^ giornata di serie A, l’Inter che attende l’Atalanta, Conte che sfida Gasperini, Lukaku contro Zapata.

E potrebbe continuare questa lunga lista di sfide incrociate tra due squadre che giocano il più bel calcio del campionato italiano. Non a caso sono in bilico tre punti pesanti, per l’Inter che deve vincere per mantenere il distacco da Milan e Juve, entrambe vittoriose nelle rispettive partite e con i bianconeri con una partita ancora da disputare, e per l’Atalanta, scalzata dal quarto posto dalla Roma di Fonseca che ha battuto 1-0 il Genoa, grazie alla rete di Mancini.

Obiettivi da grandi ed è proprio questa la dimensione nella quale le due squadre si sentono a proprio agio. La squadra di Conte è reduce da sei successi consecutivi e non ha alcuna voglia di interrompere questa striscia positiva.

Molto probabilmente l’allenatore leccese confermerà in blocco la squadra scena in campo e vittoriosa contro il Parma, con l’unico ballottaggio tra Martinez e Sanchez che vede questa volta il primo come favorito.

Per quanto riguarda l’Atalanta Sportiello è in vantaggio su Gollini tra i pali, certi di un posto i difensori Romero e Toloi. Palomino è pronto a sostituire Djimsiti nel caso quest’ultimo non ce la dovesse fare, nessun dubbio invece a centrocampo, dove l’unico assente è Hateboer, con avanzato Pessina che si piazzerà alle spalle di Zapata e uno tra Ilicic e Muriel.

Questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano probabilmente tutti i tifosi non interisti faranno il tifo per l’Atalanta, per riaprire un campionato già in ogni caso più palpitante e diverso dal solito, dove il predominio Juventus ha spesso tolto interesse e vivacità. In ogni caso che sia una bella partita di calcio.