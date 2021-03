Pietro Delle Piane: ″A Temptation Island seguivo un copione″

#noneladurso colpisce ancora. Impazza in queste ore la polemica dopo il sensazionale scivolone di Pietro Delle Piane che si è lasciato scappare un particolare sulla sua recente partecipazione al programma Temptation Island.

Le parole dell’uomo hanno scatenato un vero putiferio, tanto che la conduttrice, prima del termine della trasmissione, ha letto un comunicato stampa per prendere le distanze dalle parole dell’uomo.

“Ho seguito un copione”

L’hashtag #noneladurso impazza in tutta la rete dopo che l’ex fidanzato di Antonella Elia, messo alle strette sul comportamento tenuto a Temptation island, ha affermato che in realtà non c’era nulla di vero ma gli era stato dato un copione da seguire.

L’uomo non solo aveva corteggiato con molta insistenza una tentatrice ma aveva rivolto delle parole poco carine nei confronti dell’Elia che allora era la sua compagna.

La reazione di Barbara D’Urso non si è fatta attendere, vista anche la delicatezza del tema. Ricordiamo infatti che poche settimane fa Maria De Filippi ha ottenuto la facoltà di inserire nelle sue trasmissioni la clausola che impedisce alla D’Urso di trattare temi o personaggi provenienti dai suoi programmi. E Temptation Island è un programma della fortunata scuderia di Queen Mary.

Prima della fine della trasmissione la D’Urso ha letto una nota con la quale ha preso le distanze dalle parole dell’uomo, affermando che il programma, si sa, non è assolutamente “copionato”.

“Meghan? Non è più la stessa”

A #noneladurso le sorprese non mancano mai. Ieri sera la conduttrice ha intervistato il fratello di Meghan Markle dopo che in settimana aveva fatto scalpore l’intervista rilasciata dalla duchessa di Sussex a Oprah Winfrey.

Thomas Markle ha affermato che le accuse di razzismo pronunciate dalla sorella non corrispondono a verità e che soprattutto non crede che la donna abbia mai sofferto di una depressione così grave da farle pensare al suicidio.

“Meghan non sembra la ragazza che ho visto crescere e ho conosciuto” afferma Thomas. La donna non parla più con i suoi familiari dal 2011. L’uomo ha anche affermato che la Markle avrebbe posto al padre un ultimatum relativo all’invito alle nozze con il principe Harry: o rinneghi gli altri due figli oppure non puoi partecipare al matrimonio.