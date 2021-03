Rosalinda Cannavò: ″Il lockdown sarà la nostra prova d’amore″

Rosalinda Cannavò, reduce dall’ultima edizione del GFVIP 5, ha annunciato ai microfoni di Barbara D’Urso che trascorrerà le settimane in zona rossa a casa di Andrea Zenga. Una vera e propria prova generale di convivenza per i due che avranno modo quindi di conoscersi meglio e capire se il loro è vero amore o un fuoco di paglia.

Un amore normale

Rosalinda ha raccontato di come la sua storia con Andrea, senza telecamere, sia spontanea, tranquilla, un amore che si sta costruendo lentamente. In questo momento i due vivono a casa di lui a Osimo e approfitteranno del lockdown per imparare a conoscersi nella vita di tutti i giorni, senza il clamore della televisione.

Il loro rapporto è sbocciato all’improvviso all’interno della casa più spiata d’Italia. L’attrazione, tenuta a bada per un lungo periodo, è poi divampata con il famoso bacio che ha suscitato tante perplessità in Rosalinda. L’attrice infatti era ancora legata al fidanzato Giuliano Condorelli.

Rosalinda e Dayane

Nella casa del GFVIP Rosalinda Cannavò ha fatto parlare di sè a causa della discussa amicizia con Dayane Mello. Tra le due si era instaurato un rapporto molto affettuoso che i più avevano visto come preludio a un’intensa storia d’amore.

Così non è stato, anzi le due, dopo l’entrata in scena di Andrea Zenga, si sono allontanate fino a non parlarsi più. La Mello, provata dalla scomparsa improvvisa del fratello, non ha tollerato che Rosalinda abbia confidato prima a Samantha De Grenet i suoi sentimenti per Zenga.

Le cose non sono affatto migliorate fuori dalla casa. Le due donne infatti in più di un’occasione non hanno mancato di lanciarsi qualche frecciatina ben assestata.

In questi giorni però è arrivato un clamoroso colpo di scena.

Dayane ha infatti pubblicato una foto che la ritrae distesa a bordo piscina fasciata da un bikini che ne mette in risalto la bellezza esplosiva.

I commenti dei fan non si sono fatti attendere. Tra questi non è passato inosservato quello di Rosalinda che ha scritto ″Sei molto bella″, con tanto di emoticon e cuori. Pace fatta tra le due grandi amiche?