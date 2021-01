Prada Cup: le regate trasmesse in tv, come seguire repliche e differite

Arriva finalmente la tanto attesa America’s Cup e la sfida fra i campioni del Team New Zealand. Il golfo di di Hauraki diventerà il teatro di competizioni emozionanti ed avvincenti che partiranno dal 22 febbraio. I protagonisti sono Luna Rossa, America Magic e Ineos Team.

Nello specifico sono previsti 4 round suddivisi in 3 regate. Risulterà vincitore il Team che riesce a conseguire il punteggio più alto. I secondi e i terzi classificati saranno impegnati nella semifinale che comprende 7 prove. In questo caso sarà decretato vincitore il team che riuscirà ad aggiudicarsi almeno 4 prove. La finale, invece, prevede un massimo di 13 regate: il team che conquista 7 punti vincerà la Prada Cup.

Il grande evento finale terrà incollati gli spettatori davanti alla tv il 6 marzo. L’ultima eventuale regata sarà fissata il 21 marzo. Anche in queste sfide il primo equipaggio che si aggiudicherà lo scettro del mare sarà quello che riesce a raggiungere la quota di 7 punti.

Le due regate già svolte, ovvero American Magic – Ineos Team Uk e Ineos Team Uk – Luna Rossa Challenge, sono state trasmesse alle 3:00, un orario poco comodo per gli italiani, i quali potranno comunque seguire gli eventi sportivi persi grazie alle repliche e differite.

Prada Cup: repliche e differite in tv

RaiSport e di Sky Sport offrono un servizio di repliche e differite, che consentirà agli appassionati di regate di poter recuperare e vedere cosa è accaduto durante la prima giornata a Auckland.

Restano inoltre attivi anche i servizi di streaming su altri canali come RaiPlay, Sky Go e Now Tv. La programmazione inoltre diventa più ricca per coloro che sono clienti abbonati Sky, che potranno seguire vari approfondimenti, servizi speciali e notizie sul grande evento sportivo.