La Juve è ufficialmente fuori dalla Champions

Juve vs Porto non è finita bene

Non è andata come sperato la tanto attesa partita tra Juventus e Porto valida per le qualificazioni ai quarti della Champions League. La squadra di Pirlo è stata buttata fuori pur avendo riportato una vittoria con il risultato di 3:2. Si ferma dunque agli ottavi il percorso dei bianconeri, che nonostante la vittoria strappata ieri sera ai tempi supplementari, non è stata in grado di recuperare il risultato negativo dell’andata. Allora infatti la Juventus era stata battuta per 1:2. Una delusione fortissima per tutti i tifosi che anche quest’anno non avranno modo di vedere la loro squadra in finale di Champions.

Come è andata la partita

Il primo colpo per la squadra allenata da Pirlo è stato il rigore messo a segno da Oliveira e arrivato quasi subito. La Juve si è dunque trovata a dover mettere in atto una rimonta fin dal ventesimo minuto. Ci ha pensato Chiesa, davvero bravo nel mettere a segno il gol del pareggio, che ha dato di nuovo speranza di rimonta alla sua squadra. In effetti le speranze di potercela fare c’erano ed erano anche concrete, perché la squadra del Porto è rimasta in 10.

La superiorità numerica non è bastata

Nonostante la superiorità numerica che ha visto la Juve prevalere sugli avversari per più di un’ora, i bianconeri non ce l’hanno fatta a portare a casa il risultato che serviva per passare ai quarti. Dopo i gol di Oliveira e Chiesa, che all’inizio del secondo tempo ha anche raddoppiato, è arrivato quello del Porto su punizione, con la palla che è letteralmente passata tra le gambe di Ronaldo. La partita si è poi definita ai supplementari di nuovo con due reti rispettivamente di Oliveira e Rabiot. La partita si è dunque chiusa con quel 3:2 che seppur positivo non è bastato per passare alla fase successiva. Per la prima volta la Juventus risulta dunque eliminata dalla Champions agli ottavi per due anni consecutivi. Lo scorso anno le toccò infatti la stessa sorte.